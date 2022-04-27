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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolun karşısına geçmek isteyen gencin ayağını otomobil ezdi

İHA

Yolun karşısına geçmek isteyen gencin ayağını otomobil ezdi

Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç, ayağının üzerinden otomobilin geçmesi sonucu yaralandı.
Olay, dün saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olof Palme Bulvarı Otogar Kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Ö.Y.B.’nin (17) ayağının üzerinden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AAG 585 plakalı otomobil geçti. Ayağı ezilen gencin yaralandığı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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