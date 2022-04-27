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Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere "kurallara uyun" uyarısı

İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram tatili nedeniyle kara yollarında yaşanacak yoğunluğa karşı sürücüleri yorgun, uykusuz araç kullanmamaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere "kurallara uyun" uyarısı

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram tatili nedeniyle kara yollarında yaşanacak yoğunluğa karşı sürücüleri yorgun, uykusuz araç kullanmamaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramına sayılı günler kala tatil nedeniyle karayollarında oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Konya’yı çevre illere bağlayan karayollarındaki uygulama noktalarında denetim yapan ekipler, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları gibi konularda uyarılarda bulundu. Ayrıca yaşam tüneline alınan sürücülere kazalara neden olan durumlar sinevizyon gösterisi ile anlatılıyor.
Denetimlerle bayram boyunca kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını aktaran Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mücahit Uçar, “Konya Emniyet Müdürlüğü olarak bu bayramda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için planlamalarımızı yaptık. Bize düşen hazırlıkları tamamladık. Vatandaşlardan da ricamız yolculuk planlamalarını ve istirahatlerini yapsınlar. Yolculuk süresini dar zamana sıkıştırmasınlar. Bunu söylememizin sebebi şehirler arası yollarda meydana gelen trafik kazalarının büyük çoğunluğu tek taraflı ve yoldan çıkma şeklinde olmaktadır. Bunun sebebi ise yorgun olarak uykusuz araç kullanmak ve aşırı hızdan kaynaklanıyor. Bizim sürücülerden isteğimiz aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takmaları, yolculuk süresince cep telefonuyla ilgilenmemeleri, yakın takip mesafesine özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.
Şehirler arasında yolculuk yapan araçları yaşam tüneline aldıklarını anlatan Mücahit Uçar, “Yaşam Tünelinde emniyet kemeri, cep telefonu ve hız konulu kısa spot filmlerimiz var. O filmleri seyrettiriyoruz. Sürücülerimiz bir dinleniyorlar. Bir hava alıyorlar. Bu filmleri seyrederek daha dikkatli olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.
Yaşam tüneline giren sürücü Murat Mumcu, "Bu tür uygulamalar tabii ki çok güzel. En önemlisi zaten insana verilen değerdir. Emniyet kemerini takalım hayata bağlanalım" şeklinde konuştu.
Sürücü Eşref Özkul da, yaşam tünelinin çok güzel bir uygulama olduğunu ve bu uygulamayla kazaların önüne geçilebileceğini belirtti.

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