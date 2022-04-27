KOMEK’ten Kadir Gecesi’ne özel program

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Kadir Gecesi’ne özel olarak Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli kadın çalışanlar ile KOMEK ve ASEM kursiyerlerinin katılımıyla program düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zindankale Yerleşkesinde “Diriliş Muştusu” temasıyla gerçekleştirilen program; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın eşi Ayşe Altay Hanımefendi, Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli kadın çalışanlar ile KOMEK ve ASEM kursiyerlerinin katılımıyla yapıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program günün anlam ve önemine binaen hazırlanan slayt gösterisinin izlenmesiyle devam etti. Ardından KOMEK Kuranı Kerim öğretmeni Şule Çatlıoğlu tarafından “Kuran’la Diriliş” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. İlahi ve ney dinletisinin de yer aldığı program hatim duası ile sonra erdi.



Ramazan boyunca Daru’l Huffaz öğrencilerinden mukabele

Öte yandan KOMEK Ali Gav (Mahmudiye Medresesi) Kurs Merkezi’nde de Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün Daru’l Huffaz öğrencileri eşliğinde mukabele programları icra edildi. Erkek ve kadın ayrı olmak üzere vatandaşların da ilgi gösterdiği mukabele Kadir Gecesi’nde tamamlanarak hatim ve dua programı yapıldı. Programın sonunda hafız öğrencilere hediyeler verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Daru’l Huffaz projesi ile hafızlığını yarım bırakıp tamamlamak isteyen ya da hafızlığını tamamlamış ama sağlamasını yapmak isteyen erkek ve kadın kursiyerlere ayrı olarak istedikleri günlerde randevu usulü ile imkan sağlıyor. Şu an 356 bayan ve 144 erkek kursiyer olmak üzere 500 kişinin kayıtlı olduğu Daru’l Huffaz’da öğrenciler derslere yüz yüze ve çevrimiçi olarak katılabiliyor.

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