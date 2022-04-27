Trafikte makas atan magandalar kendilerini uyaran sürücünün aracına saldırdı

Konya'da trafikte 3 araçla makas atarak giden magandalar, kendilerini uyaran sürücünün aracına trafik ışıklarında saldırdı. Trafik magandalarının araca saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün 17.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Hersek Mahallesi istikametinden kent merkezi yönüne otomobiliyle giden Ahmet A.Y., trafiği tehlikeye düşüren 3 aracın makas atarak gitmesine korna çalarak tepki gösterdi. Trafik ışıklarına gelindiğinde araçlarından inen 4 şahıs, kendilerini uyaran sürücünün aracına saldırmaya başladı. Otomobili zarar gören sürücü Ahmet A.Y., kendisini tehdit eden şahıslardan yeşil ışık yanınca uzaklaşarak kurtuldu. Olayın ardından polise giderek şikayetçi olan Ahmet A.Y.'nin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGS) görüntülerinden yola çıkarak saldırganların kimliklerini tespit etti. Bu tespitin ardından polis ekipleri, Erdem P., Ersin P., Ahmet K. ve Muhammet Ali O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Tehdit ve mala zarar vermeden haklarında işlem başlatılan 4 şahsın, olaydan dolayı pişman olduklarını maddi ve manevi tüm zararı karşılamaya hazır olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 araç sürücüsüne ayrıca trafiği tehlikeye sokmaktan idari para cezası uygulandı.

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