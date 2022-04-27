Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Meydandaki namaza kadın ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda vatandaşlar teravih namazı kıldı. Meydana gelenler namaz kılmak için yer bulmakta güçlük çekerken, çevre il ve ilçelerden Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler de oldu. Namaza kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2022-04-27 23:14:07
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