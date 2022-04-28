Kavşaklardaki kural ihlalleri KGS ile denetleniyor

Konya’da İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafikte yayaların daha güvenli olmaları için yürütülen çalışma çerçevesinde, dolmuş ve otobüs duraklarına yapılan hatalı park ve yaya geçidi üzerinde yolcu minibüslerinin hatalı yolcu indirip bindirmesi üzerine denetimler arttırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde güvenli ve huzurlu bir trafik akışı oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Sistemi (KGS) ile aralıksız denetimleri sürdürüyor. Bu çerçevede trafiğin yoğun olduğu ana caddeler üzerinde bulunan yaya geçitlerine yapılan hatalı parkların önüne geçebilmek için Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Kent Güvenlik Sistemi üzerinden hatalı sürücüler belirliyor. Sistem ile görüntüleri alınan hatalı sürücüler ve dolmuş durağına park edilen araçlara idari para cezası uygulanıyor. Bu çerçevesinde sistem kameralarına yansıyan görüntülerde, Adalhan Kavşağında bir minibüsün hatalı olarak yayaların hayatını tehlikeye atarak yaya geçidi üzerinde yolcu indirip bindirdiği görülüyor. Yaya geçitlerinde yolcu indirip bindiren minibüsler üzerinde uygulama yapan ekipler ise öncelikli amaçlarının güvenli trafiğin oluşturulabilmesi amacıyla ceza yazmak yerine minibüs sürücülerini uyarmak olduğunu ancak tüm uyarılara rağmen hataların devam etmesi ve hem trafik güvenliğinin hem de yayaların hayatının tehlikeye sokulmasından idari cezai işleminde yapıldığını belirtti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, minibüs ve işçi servislerinin durak harici yerlerde yolcu indi bindi yapması ile ilgili 112 üzerinden gelen şikayetlerin artması sonucu denetimlerin daha da arttırıldı. Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önüne geçmek için denetimlere ağırlık verileceği, kazaların yoğun olduğu yollarda mobil radar ve elektronik sistemler ile denetimlerin sıkılaştırılacağı, özellikle yoğun yollarda, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde KGYS'e ait kameralar aracılığıyla cep telefonu, kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlallerinin önüne geçileceği Beşyol, Kule, Anıt, Alaaddin kavşakları gibi trafiğin yoğun olduğu noktalarda ekiplerin sürekli olarak görünür olacağı belirtildi.

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