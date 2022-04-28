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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da kaçakçılık operasyonu

İHA

Konya’da kaçakçılık operasyonu

Konya polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 1 milyondan fazla makaron, çok sayıda kaçak sigara, kaçak akaryakıt ve cep telefonu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan operasyonlarda toplam 1 milyon 70 bin kaçak makaron, 25 bin 500 doldurulmuş sigara, 14 kilogram tütün ve 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Öte yandan, KOM ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı santrifüj aparat ve 1 adet elektrik için kullanılan benzinli jeneratör ele geçirilerek el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınana 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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