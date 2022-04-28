Akşehir'de Kadir Gecesi’nde hatimlerde buluşuldu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Akşehir İlçe Müftülüğünün işbirliği ile düzenlenen ‘Akşehir Hatimlerde Buluşuyor’ isimli etkinliği için Kadir Gecesi İplikçi Cami’de toplu olarak hatim duası yapıldı.

Ramazanı Şerif ayı boyunca belediye web sitesi üzerinden başvuru yapan vatandaşların okuduğu mukabeleler için Kadir Gecesi’nde toplu hatim duası yapılırken, başvuru yapan vatandaşlar da çekilişle çeşitli ödüller kazandı. Yatsı Namazı öncesi gerçekleştirilen hatim duasında Akşehirliler camiyi doldururken, İlçe Müftülüğü de Kuranı Kerim tilaveti, ilahi ve Mevlidi Şerif’ten oluşan bir program hazırladı. Akşehir Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan programda, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından toplu hatim duası yapıldı. Yatsı namazından sonra camiyi dolduran vatandaşlar için Sakalı Şerif ’de ziyarete açıldı. Cami çıkışında Akşehir Belediyesi tarafından cemaate mevlid şekeri ve közde çay ikramı yapılırken, bazı vatandaşlar tarafından da kandil simidi, gofret gibi ikramlar sunuldu.

Namaz sonrası cami bahçesinde közde çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Ramazan ayı başında ilan ettiğimiz ‘Akşehir Hatimlerde Buluşuyor’ etkinliğimizin toplu hatim duasını da bu mübarek gecede gerçekleştirdik. Etkinliğimizde yaklaşık beş yüz hatim gerçekleştirilmiş. Başvuru yapan hemşehrilerimizden 61 kişiye yapılan çekilişle 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet, 3 adet bisiklet, 10 adet Nimetullah Nahçivani Tefsiri, 20 adet Sağlıklı Yaşam Merkezi indirim çeki ve 25 adet Kuranı Kerim hediye edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimizin hatimlerini Allah kabul eylesin diyorum. Bugün coşkulu bir Kadir Gecesi idrak edip, teravih namazlarımızı kıldık. 2 yıldır bu günleri özlemiştik. Salgından dolayı camilerimizin dolduğu, heyecanla, şevkle, ihlasla kıldığımız teravihlere ara vermiştik. Bugün yine o günlere tekrar kavuştuk, bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Alt katta beyefendiler, üst katta hanımefendiler olmak üzere camimiz tıklım tıklım doldu ve namaz sonrasında da Sakalı Şerif ziyareti bu güzel gecenin finali oldu. Ben başta İlçe Müftümüz olmak üzere bu güzel gecede görev alan tüm imam hatip arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Belediyemiz ‘Akşehir Hatimlerde Buluşuyor’ etkinliğimizi düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve personeline de teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimin de Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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