Konya'da suç örgütlerine operasyon: 12 gözaltı

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 1 milyon 70 bin kaçak makaron ile 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 suç örgütüne operasyon düzenledi. İlk baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 milyon 70 bin kaçak makaron, 25 bin 500 doldurulmuş sigara, 14 kilo tütün ve 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Diğer operasyonda ise 9 şüpheli gözaltına alındı; 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt, 1 sayaçlı laboratuvar aleti ve 1 benzinli jeneratör ele geçirildi. Emniyete götürülen 12 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-28 14:44:19
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