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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da Kadir Gecesi bereketi

İHA

Selçuklu’da Kadir Gecesi bereketi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi’nde Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Selçuklu’da Kadir Gecesi bereketi vatandaşlarla birlikte yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi’nde Tahir Büyükkörükçü Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, kılınan Teravih Namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti. Namaz sonrasında camide namaz kılan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca Selçuklu Belediyesi tarafından ikram edilen şerbet, macun gibi yiyecek ve içecekler ikram edildi. Başkan Pekyatırmacı’ya teravih buluşmasında AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in yanı sıra Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Erenköy Mahalle Muhtarı Hasan Gülen de eşlik etti.

“Hemşehrilerimizle Kadir Gecesi bereketini paylaştık”
Kadir Gecesi’ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan; gönüllerimizi inşa ve ihya eden mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız günlerde Yüce Rabbimizin müjdesi Kadir Gecesi’ne bir kez daha erişmenin şükrü ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'anı Kerim’in inmeye başladığı bu gün İslam alemi için ayrı bir önem arz ediyor. Biz de bugün de hemşehrilerimizle bir araya gelerek Kadir Gecesi bereketini paylaştık. Rabbim bizleri bayramda da buluşturmayı nasip etsin diyor, şimdiden hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

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