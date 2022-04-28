Yaya olarak ülke ülke gezen Hollandalı turistler Akşehir'de

Hollanda'dan yola çıkıp yaya olarak dünyayı dolaşan turistler Konya'nın Akşehir ilçesini gezdi.
Hollanda’dan yola çıkan ve yürüyerek dünyayı dolaşan Thonnes Berg ve Ruther Wonder Berg, Akşehir ilçesine gelerek şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Yürüyerek ülke ülke, şehir şehir dolaşan turistlerden Thonnes Berg ayrıca, Akşehir Belediyesi hizmet binasına gelerek Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Hollandalı turist, Akşehir’in tarihi zenginliğine ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti. Başkan Akkaya’nın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Berg, Akşehir’den çok etkilendiğini ve tekrar ziyaret etmek istediğini söyledi.
Ziyaretin sonunda Başkan Akkaya, Thonnes Berg’e Akşehir Kirazı Lokumu, Nasreddin Hoca biblosu ve belediye kültür yayınlarından oluşan bir set hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.