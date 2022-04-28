Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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Konya’da park halindeki kamyonlardan akü çalan şahıs, 18 saatlik kamera görüntüsü izleyen polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgelerinde park halindeki kamyonların akülerinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarları değerlendirmeye aldı. Çevrede geniş çaplı çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 kamyondan 7 akü çalan hırsızları belirlemek için 14 kameradan 18 saatlik görüntü inceleyerek olayı gerçekleştiren 2 şahsın kimliklerini belirledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonlardan çalınan 7 akü de el konularak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Polis, kimliği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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