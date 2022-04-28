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İlhan Palut: “Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız”

İHA

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fatih Karagümrük maçının zor olacağını belirterek, rakiplerinden daha iyi mücadele etmeye çalışacaklarını söyledi.

İlhan Palut: “Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fatih Karagümrük maçının zor olacağını belirterek, rakiplerinden daha iyi mücadele etmeye çalışacaklarını söyledi.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılan antrenman öncesi basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Ligde 4 maçın kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan İlhan Palut, “Her maç artık çok önemli. Her 3 puan çok değerli. Kendi sahamızda Cumartesi günü Karagümrük ile oynayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Statta taktik antrenman yapacağız. Çok önemli bir maç. Rahmanovic ve Adil’in cezaları var. Onun dışında tam takım olarak çalışıyoruz. Zor bir maç olacak. Karagümrük’ün de hem oyuncu kalitesi hem teknik ekibi hem Avrupa hedefi onlar için de bu maçı önemli hale getiriyor. Biz yine rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız. İyi futbol oynamaya çalışacağız. İnşallah kendi evimizde kazanacağız” dedi.

“Hem başkanımız hem yönetimimiz sürekli yanımızdalar”
Palut, yönetimden aldıkları desteğin nasıl olduğuyla alakalı sorulan soruya, “Yarış tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki futbol takımının belli bir noktaya gelmesi için belirli şartların oluşması lazım. Yönetim de bunlardan bir tanesi. Hem başkanımız hem yönetimimiz sürekli yanımızdalar. Tüm sorunlarımızla ilgileniyorlar. Bizler için önemli olan şudur; sadece futbolu düşünmek, sahaya konsantre olmak. Biz de başka bir sorunla hiçbir şekilde bugüne kadar sezon boyunca uğraşmadık. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye cevap verdi.

“Scout ekibimiz Avrupa’da çalışmalarını sürdürüyor”
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Palut, “Çeşitli sıralamalara göre belli takvimlerimiz olacak. İnşallah ligi 2. sırada bitirebiliriz. Onun mücadelesini vereceğiz. Scout ekibimiz Avrupa’da çalışmalarını sürdürüyor. Hem yabancı futbolcu belirleyebilme adına hem de gurbetçi Türk oyuncularla alakalı desteklemek adına. Bunun yanında, teknik ekibimden 2 tane antrenörüm çalışmalara destek veriyor. Ama şu anda kesinlikle önceliğimiz Fatih Karagümrük maçı ve bunun devamında geri kalan lig maçlarımız. Ama şunu da yapamıyoruz, ‘transfer önemli değil, sadece ligimize konsantre olalım’, hayır. Transfer zaten çok dinamik bir süreç. Bütün takımlar için sezon boyu süregitmesi gereken bir süreç. Bizim de rutin çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla şöyle bir avantaj yakalamış olacağız; sezon bittiği zaman sıfırdan başlamamış olacağız. Belli noktalarda hem mevkisel hem de sayısal anlamda daha sade bir liste üzerinde çalışma yapmış olacağız. Lig yarışıyla beraber bu hazırlıklarımız da sürüyor” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir oyuncumuz herhangi bir kulübe yaklaşmadı”
Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı’nın transfer söylentileriyle sıkça adının geçmesinin sorulması üzerine Palut, “Amir ve Abdülkerim takımımızın çok değerli oyuncuları. Gitmelerinden ve kalmalarından daha öte korkum, bu söylentilerle kalan 4 maçtaki bu oyuncuların konsantrasyonunun bozulması. Onları tanıyorum, eminim. Yüzde 10’luk konsantrasyon bozukluğu bile oyuncularımı bu noktada aşağı düşürse bu benim için çok büyük bir sıkıntı. Transferin hem bir oyuncu boyutu hem yönetim boyutu hem de teknik heyet boyutu var. Teknik heyetin devam etmek istediği oyuncular var. Oyuncuların tercihleri, yönetimin bu konulardaki maliyet hesaplamaları var. Bahsettiğiniz oyuncular tabii ki takımımızın en değerli oyuncuları arasında. Teknik bir gözle baktığım zaman, gönül ister ki biz takım iskeletimizi bozmayalım. ‘Şu an için herhangi bir oyuncu herhangi bir kulübe yaklaştı mı?’ diye soracak olursanız, hayır” diye konuştu.

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