İlhan Palut'tan Abdülkerim ve Hadziahmetovic açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlhan Palut'tan Abdülkerim ve Hadziahmetovic açıklaması

DHA

İlhan Palut'tan Abdülkerim ve Hadziahmetovic açıklaması


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı ile Amir Hadziahmetovic'in transfer söylentilerini yalanlayarak "Bahsettiğimiz oyuncular, takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyü korkum gitmeleri ya da kalmalarından daha öte büyük korkum, bu söylentilerle, onları tanıyorum, eminim. Yüzde 10'luk bir konsantrasyon bozukluğu bile oyuncuların bu noktadan aşağıya düşürse bu dönem için çok büyük bir sıkıntı olur. Şu an için herhangi bir kulübe yaklaştı mı? derseniz, öyle bir durum söz konusu değil." dedi. Palut, transfer çalışmaları hakkında ise "Scout ekibimiz Avrupa'da hem yabancı hem de gurbetçi Türk futbolcularla ilgili çalışma sürdürüyor." diye konuştu.
İttifak Holding Konyaspor'un Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan antrenman öncesi Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer sezonuyla ilgili konuştu. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İlhan Palut, "Her üç puan çok değerli. Kendi sahamızda Karagümrük'le oynayacağız. Çalışmalarımız zaten devam ediyor. Çok önemli bir maç. Tam takım olarak çalışıyoruz. Zor bir maç olacak Karagümrük takımının da oyuncu kalitesi ve teknik ekibi çok iyi. Ama biz yine rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız. İyi futbol oynamaya çalışacağız ve inşallah kendi evimizde kazanmaya çalışacağız" dedi.
'TRANSFER EKİBİMİZ AVRUPADA ÇALIŞIYOR'
Takım için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten İlhan Palut, "Çeşitli sıralamalara göre belli takvimlerimiz olacak. Hem transfer hem scout ekibimiz şu anda Avrupa'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem yabancı futbolcuları belirleyebilme adına hem de gurbetçi Türk oyuncuları desteklemek adına çalışmalar sürüyor. Bunun yanında teknik ekibimden de iki tane antrenörüm bu çalışmalara destek veriyor. Ama şu anda kesinlikle ve kesinlikle önceliğimiz Fatih Karagümrük maçı ve geri kalan lig maçlarımız. Ama şöyle de yapamıyoruz transfer önemli değil. Sadece ligimize konsantre olalım. Gibi bir şey yapmıyoruz. Bizim de rutin çalışmalarımız devam ediyor ama bu çalışmalarla şöyle bir avantaj yakalamış olacağız. Bu sezon bittiği zaman sıfırdan başlamamış olacağız. En önemli noktalarda hem mevkisel hem de sayısal noktalarda daha sade bir liste üzerinde çalışmış olacağız. Yani lig yarışıyla beraber bu hazırlıklarımız da sürüyor" diye konuştu.
'EN BÜYÜK KORKUM SÖYLENTİLERİN KONSANTRASYON BOZMASI'
Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovicin transfer söylentileri hakkında da konuşan İlhan Palut, "Bahsettiğimiz oyuncular, takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyü korkum gitmeleri ya da kalmalarından daha öte büyük korkum, bu söylentilerle, onları tanıyorum, eminim. Yüzde 10'luk bir konsantrasyon bozukluğu bile oyuncuların bu noktadan aşağıya düşürse bu dönem için çok büyük bir sıkıntı olur. Kulüpler transferin hem bir oyuncu boyutu hem de yönetim boyutu hem bir teknik heyet boyutu var. Teknik heyetin devam etmek istediği oyuncular, oyuncuların tercihleri ve yönetimin bu konulardaki maliyet hesaplamaları. Oyuncunun gidip gitmemesiyle alakalı hangisinin daha doğrusu olacağıyla alakalı. Ama bahsettiğimiz oyuncular tabii ki takımımızın en değerli oyuncuları arasında ve ben onların bir şekilde sadece teknik gözle baktığım zaman, futbol bir ekonomi, maliyeti kenara bırakıp sadece teknik gözle baktığım zaman gönül ister ki takım iskeletimizi bozmayalım. Şu an için futbolcular, herhangi bir kulübe yaklaştı mı? derseniz, öyle bir durum söz konusu değil. (DHA)Görüntü dökümü:-Takım antrenmanından detay
-İlhan Palut'un konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-28 19:39:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlhan Palut: “Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye ...
Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi ...
Yaya olarak ülke ülke gezen Hollandalı turistler Akşehir'de
YEREL HABERLER Yaya olarak ülke ülke gezen Hollandalı turistler ...
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da 2 katlı binada göçük: 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da 2 katlı binada göçük: 2 işçi yaralandı
Selçuklu’da Kadir Gecesi bereketi
YEREL HABERLER Selçuklu’da Kadir Gecesi bereketi
Konya'da suç örgütlerine operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da suç örgütlerine operasyon: 12 gözaltı
Konya Büyükşehir bayrama hazır
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir bayrama hazır
Dünya Bankası, DSİ ve İLBANK’ tan KOSKİ’ ye teknik ziyaret
YEREL HABERLER Dünya Bankası, DSİ ve İLBANK’ tan KOSKİ’ ye teknik ...
Akşehir'de Kadir Gecesi’nde hatimlerde buluşuldu
YEREL HABERLER Akşehir'de Kadir Gecesi’nde hatimlerde buluşuldu
Beyşehir’de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Beyşehir’de havaların ısınmasıyla su kuyularında ...
Beyşehirli çiftçiler yağmur duasında
YEREL HABERLER Beyşehirli çiftçiler yağmur duasında
Konya’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kaçakçılık operasyonu
Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik ...
Başkan Altay Birleşmiş Milletlerde belediyeciliği anlattı
YEREL HABERLER Başkan Altay Birleşmiş Milletlerde belediyeciliği ...
Atık yemeklerden, köpek maması üretti 
YEREL HABERLER Atık yemeklerden, köpek maması üretti 
Kavşaklardaki kural ihlalleri KGS ile denetleniyor
YEREL HABERLER Kavşaklardaki kural ihlalleri KGS ile denetleniyor
Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi
YEREL HABERLER Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi
E-ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı
YEREL HABERLER E-ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı
Çaldığı motosiklete yakıt almak isteyince yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı motosiklete yakıt almak isteyince yakalandı
Kulu’da Kadir Gecesi coşkusu
YEREL HABERLER Kulu’da Kadir Gecesi coşkusu
SÜ Ziraat Fakültesi çiftliğinde drone ile ilaçlama yapıldı
YEREL HABERLER SÜ Ziraat Fakültesi çiftliğinde drone ile ilaçlama ...
Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti
YEREL HABERLER Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın ...
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi Konya'daki kazada tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi Konya'daki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.