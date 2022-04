İlhan Palut'tan Abdülkerim ve Hadziahmetovic açıklaması

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı ile Amir Hadziahmetovic'in transfer söylentilerini yalanlayarak "Bahsettiğimiz oyuncular, takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyü korkum gitmeleri ya da kalmalarından daha öte büyük korkum, bu söylentilerle, onları tanıyorum, eminim. Yüzde 10'luk bir konsantrasyon bozukluğu bile oyuncuların bu noktadan aşağıya düşürse bu dönem için çok büyük bir sıkıntı olur. Şu an için herhangi bir kulübe yaklaştı mı? derseniz, öyle bir durum söz konusu değil." dedi. Palut, transfer çalışmaları hakkında ise "Scout ekibimiz Avrupa'da hem yabancı hem de gurbetçi Türk futbolcularla ilgili çalışma sürdürüyor." diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor'un Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan antrenman öncesi Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer sezonuyla ilgili konuştu. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İlhan Palut, "Her üç puan çok değerli. Kendi sahamızda Karagümrük'le oynayacağız. Çalışmalarımız zaten devam ediyor. Çok önemli bir maç. Tam takım olarak çalışıyoruz. Zor bir maç olacak Karagümrük takımının da oyuncu kalitesi ve teknik ekibi çok iyi. Ama biz yine rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız. İyi futbol oynamaya çalışacağız ve inşallah kendi evimizde kazanmaya çalışacağız" dedi.

'TRANSFER EKİBİMİZ AVRUPADA ÇALIŞIYOR'

Takım için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten İlhan Palut, "Çeşitli sıralamalara göre belli takvimlerimiz olacak. Hem transfer hem scout ekibimiz şu anda Avrupa'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem yabancı futbolcuları belirleyebilme adına hem de gurbetçi Türk oyuncuları desteklemek adına çalışmalar sürüyor. Bunun yanında teknik ekibimden de iki tane antrenörüm bu çalışmalara destek veriyor. Ama şu anda kesinlikle ve kesinlikle önceliğimiz Fatih Karagümrük maçı ve geri kalan lig maçlarımız. Ama şöyle de yapamıyoruz transfer önemli değil. Sadece ligimize konsantre olalım. Gibi bir şey yapmıyoruz. Bizim de rutin çalışmalarımız devam ediyor ama bu çalışmalarla şöyle bir avantaj yakalamış olacağız. Bu sezon bittiği zaman sıfırdan başlamamış olacağız. En önemli noktalarda hem mevkisel hem de sayısal noktalarda daha sade bir liste üzerinde çalışmış olacağız. Yani lig yarışıyla beraber bu hazırlıklarımız da sürüyor" diye konuştu.

'EN BÜYÜK KORKUM SÖYLENTİLERİN KONSANTRASYON BOZMASI'

Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovicin transfer söylentileri hakkında da konuşan İlhan Palut, "Bahsettiğimiz oyuncular, takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyü korkum gitmeleri ya da kalmalarından daha öte büyük korkum, bu söylentilerle, onları tanıyorum, eminim. Yüzde 10'luk bir konsantrasyon bozukluğu bile oyuncuların bu noktadan aşağıya düşürse bu dönem için çok büyük bir sıkıntı olur. Kulüpler transferin hem bir oyuncu boyutu hem de yönetim boyutu hem bir teknik heyet boyutu var. Teknik heyetin devam etmek istediği oyuncular, oyuncuların tercihleri ve yönetimin bu konulardaki maliyet hesaplamaları. Oyuncunun gidip gitmemesiyle alakalı hangisinin daha doğrusu olacağıyla alakalı. Ama bahsettiğimiz oyuncular tabii ki takımımızın en değerli oyuncuları arasında ve ben onların bir şekilde sadece teknik gözle baktığım zaman, futbol bir ekonomi, maliyeti kenara bırakıp sadece teknik gözle baktığım zaman gönül ister ki takım iskeletimizi bozmayalım. Şu an için futbolcular, herhangi bir kulübe yaklaştı mı? derseniz, öyle bir durum söz konusu değil. (DHA)Görüntü dökümü:-Takım antrenmanından detay

