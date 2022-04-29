Alzheimer hastası kadın kayboldu



KONYA, (DHA)KONYA'da dün sabah evinden çıkan alzheimer hastası Durdu İncel'in (68), kaybolması üzerine ekiplerce arama çalışması başlatıldı. İncel'in izine şu ana kadar rastlanamazken, çalışmalara ara verildi.

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Nezir Sokakta oturan alzheimer hastası Durdu İncel, dün sabah saatlerinde evinden çıktı. İncel'in kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. İzine rastlamayınca AFAD ve güvenlik güçlerine haber verildi. AFAD, polis ve jandarma tarafından yapılan çalışmalarda da İncel'in izine rastlanılmadı. AFAD Konya İl Müdürlüğü, çalışmalara yarın yeniden başlamak üzere ara verildiğini belirterek, ''112 Acil çağrı merkezimize 14:27´de gelen ihbarda Erenköy Mahallesi Nezir Sokakta bulunan evinden dün sabah saatlerinde çıkan ve bir daha dönmeyen alzheimer hastası 68 yaşındaki Durdu İncel´in kayıp olduğu bilgisi üzerine ekiplerimiz kaybolduğu bölgede geniş çaplı arama/tarama çalışmaları başlatmıştır. Kayıp vatandaşımızı arama/tarama çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimizden oluşan 30 kişilik ekip katılmıştır. Polis ve Jandarma ekipleri Konya şehir merkezinde arama çalışmalarını yürütürken AFAD arama kurtarma ve AFAD gönüllülerimizde Sille ve sille seyir tepesi mevkisi arazilik alanlarında arama/tarama faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Ekiplerimizin arama çalışmaları yarın kaldığı yerden devam edecektir'' denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2022-04-29 01:35:08



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