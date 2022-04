Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Konya’nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarıyla ilgili 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde Mart ayında yaşanan trafo hırsızlığı olayı ile önceki gün ilçeye bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde meydana gelen enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma yapan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye işçisi olduğu öğrenilen A.T. ve M.Ş’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.T’nin (47) ev, eklentisi ve otomobilinde yapılan aramalarda yaklaşık 70 kilo yanmış bakır tel, elektrik, trafo malzemeleri, 2 adet demir kesme makası, 2 yan keski, 2 boru kesme makası, anahtar takımı gibi malzeme ve aletler ele geçirildi. Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulamasında suçunu itiraf ettiği öğrenilen A.T. ile M.Ş. işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli mahkemece serbest bırakıldı.

