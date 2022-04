Meram’da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı için de yalnız, yaşlı ve geliri olmayan vatandaşların evlerini bayrama hazırlıyor.

Her bayram öncesinde yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evlerini temizleyerek örnek bir sosyal belediyecilik örneği sergileyen Meram Belediyesi, bu uygulamayı Ramazan Bayramı’nda da sürdürdü. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi, evlerini temizlemekte zorluk yaşayan yalnız ve yaşlı vatandaşların yardımına koştular. Ekipler, bir taraftan evlerin temizliğini yaparken diğer taraftan da küçük çaplı eksikliklerini gideriyor.



“Her büyüğümüz bize Allah’ın emanetidir”

Bu örnek uygulamanın sadece bayramlarda değil yılın belirli zamanlarında tekrarlandığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışmanın bayram öncelerinde daha da sık hale getirildiğini ifade etti. Meram’ın gencinden, yaşlısına 350 bin kişilik bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Amcalarımızı, teyzelerimizi unutmamaya ve ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Sadece bayramlarda değil, yıl boyunca yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli, geliri olmayan hemşehrilerimizin evlerini temizleyerek onların hem mutlu olmalarını hem de sağlıklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Her bir büyüğümüzün bizlere Allah’ın emaneti olduğunun bilincindeyiz. Bir gün çoğumuz yaşlanacak ve başkalarının yardımına ihtiyaç da duyacağız. Kültürümüzün, dinimizin gereği olarak yaşlı ve engelli hemşehrilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

