Konya'da kuyuya düşen inek açılan tünel sayesinde kurtarıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, içerisinde su bulunmayan kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kazılan tünel sayesinde kurtarıldı.

Olay, Hüyük ilçesi Ulupınar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde ineğini otlatan Ahmet Sütçü, bir süre sonra ineğin alanda olmadığını fark etti. İneğini bahçe dışında aramaya başlayan Ahmet Sütçü, ineğin kuyuya düştüğünü fark edince belediyen yardım istedi. Hayvan sahibinin başvurusu üzerine belediyeye ait iş makinesi adrese yönlendirildi. Yaklaşık 56 metre derinliği olan kuyudan inek uzun süren uğraşların ardından uzun bir tünel kazılmak suretiyle kepçe tarafından halatla çekilerek çıkarıldı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan inek sahibine teslim edildi. İneğin düşmesine neden olan kuyu ise daha sonra kapatıldı.

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