Başkan Altay ilçelerde vatandaşların Ramazan bereketine ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı boyunca ilçeleri ziyaret ederek iftar ve teravih buluşmalarında esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçelerde yaşayan Konyalıların Ramazan bereketine ortak olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bütün çabamız ve gayretimiz şehrimizin topyekun kalkınmasını sağlayarak daha güzel yarınlara taşımak içindir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı boyunca ilçelerde katıldığı iftar ve teravih buluşmaları ile vatandaşların Ramazan bereketine ortak oldu. Ramazan ayının rahmetini birlikte yaşamak için mübarek ayda ilçeleri ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “İlçelerde yaşayan hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak, aynı duyguyu paylaşmak ve Ramazan’ın bereketinden birlikte istifade edebilmek için ziyaretler gerçekleştirdik. Merkez dışındaki 28 ilçemizin tamamına gidemedik ama gidemediğimiz ilçeleri diğer ilçelerimize davet ederek iftar ve teravihlerde beraber olduk” diye konuştu.

Ziyaretlerde belediye başkanları ve teşkilat başkanlarıyla eksikleri tamamlamak ve yeni yapılacak yatırımları istişare etmek üzere bir araya gelirken esnafları ve vatandaşları ziyaret ettiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Ayrıca gittiğimiz ilçelerde şehit ailelerimizi ve büyüklerimizi de evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldık” şeklinde konuştu.

Fırsat buldukça ilçeleri ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerimizde önemli hizmetlere ve yatırımlara kavuşuyor. Bu süreçte belediye başkanlarımızla ve teşkilatlarımızla uyum içerisinde şehrimize hizmet ediyoruz. Belediye başkanlarımız, teşkilatlarımızla el ele verdik ve 2024’e kadar verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bütün çabamız ve gayretimiz şehrimizin topyekun kalkınmasını sağlayarak daha güzel yarınlara taşımak içindir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.