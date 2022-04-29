Seydişehir'deki Şeyh Memiş Efendi Türbesi sandukasının yeni örtüsü KOMEK’ten

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın Elde Maraş İşi eğitimlerine katılan kursiyerler, Seydişehir ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde bulunan Şeyh Memiş Efendi Türbesi’ne yeni sanduka örtüsü işledi. Yoğun bir emek harcanarak tamamlanan sanduka örtüsü kursiyerler tarafından yeni yerine yerleştirildi.

KOMEK Elde Maraş İşi kursiyerleri Seydişehir ilçesi Çavuş Mahallesindeki Şeyh Memiş Efendi Türbesi’nin sanduka örtüsünü yeniledi. Konyalıların mesleki ve sanat bilgilerini geliştirmelerine, gelir elde etmelerine ve iş sahibi olmalarına katkıda bulunan KOMEK, el sanatları alanında da kendisini geliştiren kursiyerler ile şehre hizmet etmeye devam ediyor. Seramik, Çini İşlemeciliği, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Ahşap Tasarım ve Modelleme başta olmak üzere birçok el sanatı branşında kurs açan KOMEK’te, kökeni Osmanlı Sarayına dayanan Elde Maraş İşi dersleri de yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede eğitim verilen kursiyerler, Seydişehir Çavuş Mahallesi'ndeki Şeyh Memiş Efendi Türbesi’nde bulunan sandukanın Maraş İşi örtüsünü eski usule en yakın şekilde toz ve neme dayanıklı özel ip ve kumaşlardan hazırladı. Elde Maraş İşi olarak işlenen kumaşlar doğal olarak hazırlanan yapıştırıcılarla birleştirildi. Aylarca yoğun emek harcanarak işlenen örtü kursiyerler tarafından sandukaya yerleştirildi.

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