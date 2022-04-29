İki gündür aranan kadın, dağlık arazide bitkin halde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki gündür aranan kadın, dağlık arazide bitkin halde bulundu

DHA

İki gündür aranan kadın, dağlık arazide bitkin halde bulundu


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da 2 gün önce evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Durdu İncel (68), evine 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazideki kum ocağı şantiyesinde polisler tarafından bitkin halde bulundu. Arama çalışmalarına katılan Durdu İncel´in oğlu Adem İncel, "Dünyanın en güzel şeyi insanın annesini bulması. Bayram öncesi ikinci bir bayram yaşamış olduk " dedi.
Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Nezir Sokak'ta oturan Alzheimer hastası Durdu İncel, çarşamba sabahı evinden çıktı. İncel'in kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. Ancak bulamadılar. Aile, AFAD ve güvenlik güçlerine haber verdi. AFAD, polis ve jandarma tarafından dün yapılan çalışmalarda da İncel'in izine rastlanılmadı. AFAD Konya İl Müdürlüğü, bu sabah yeniden 30 kişilik ekiple çalışmalara başladı. Dağlık arazide dron ile arama çalışmaları sürerken, polis ekipleri Durdu İncel´i evine 5 kilometre uzaklıkta, Sille Mahallesi kırsalındaki kum ocağı şantiyesinde bitkin bir halde buldu. Polis ekipleri, Durdu İncel´i sağlık kontrolü için bölgeye gelen sağlık görevlilerine teslim etti. Güçlükle yürüdüğü gözlenen İncel, ambulansla hastaneye götürüldü.  OĞLU VE KIZI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI  
Arama çalışmalarına katılan Durdu İncel´in çocukları da büyük sevinç yaşadı. İncel´in kızı Havva Tosun İle oğlu Adem İncel annelerini bulan polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. İkinci bayram yaşadıklarını ifade eden Durdu İncel´in oğlu Adem İncel, "Dünyanın en güzel şeyi insanın annesini bulması. Bayram öncesi ikinci bir bayram yaşamış olduk. 2 gündür öldük öldük dirildik. Umudumuzu yitirmedik ve annemizi bulduk" dedi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-29 12:51:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seydişehir'deki Şeyh Memiş Efendi Türbesi sandukasının yeni örtüsü KOMEK’ten
YEREL HABERLER Seydişehir'deki Şeyh Memiş Efendi Türbesi ...
Başkan Altay ilçelerde vatandaşların Ramazan bereketine ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Altay ilçelerde vatandaşların Ramazan ...
Konya'da kuyuya düşen inek açılan tünel sayesinde kurtarıldı
YEREL HABERLER Konya'da kuyuya düşen inek açılan tünel sayesinde ...
Meram’da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Meram’da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri ...
Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli, ayak ...
Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Konyaspor ile Fatih Karagümrük 4. randevuda
YEREL HABERLER Konyaspor ile Fatih Karagümrük 4. randevuda
Alzheimer hastası kadın kayboldu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası kadın kayboldu
Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
İlhan Palut'tan Abdülkerim ve Hadziahmetovic açıklaması
YEREL HABERLER İlhan Palut'tan Abdülkerim ve Hadziahmetovic ...
İlhan Palut: “Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Rakibimizden daha iyi mücadele etmeye ...
Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da araçlardan akü hırsızlığı şüphelisi ...
Yaya olarak ülke ülke gezen Hollandalı turistler Akşehir'de
YEREL HABERLER Yaya olarak ülke ülke gezen Hollandalı turistler ...
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı
Konya'da 2 katlı binada göçük: 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da 2 katlı binada göçük: 2 işçi yaralandı
Selçuklu’da Kadir Gecesi bereketi
YEREL HABERLER Selçuklu’da Kadir Gecesi bereketi
Konya'da suç örgütlerine operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da suç örgütlerine operasyon: 12 gözaltı
Konya Büyükşehir bayrama hazır
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir bayrama hazır
Dünya Bankası, DSİ ve İLBANK’ tan KOSKİ’ ye teknik ziyaret
YEREL HABERLER Dünya Bankası, DSİ ve İLBANK’ tan KOSKİ’ ye teknik ...
Akşehir'de Kadir Gecesi’nde hatimlerde buluşuldu
YEREL HABERLER Akşehir'de Kadir Gecesi’nde hatimlerde buluşuldu
Beyşehir’de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Beyşehir’de havaların ısınmasıyla su kuyularında ...
Beyşehirli çiftçiler yağmur duasında
YEREL HABERLER Beyşehirli çiftçiler yağmur duasında
Konya’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kaçakçılık operasyonu
Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.