Akşehir İmaret Sokak’taki sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile yapılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Nasreddin Mahallesi İmaret Sokak’ta bulunan evlerde ve dükkanlardaki sokak sağlıklaştırma çalışmalarının ikinci etabı sürüyor. Akşehir’de yapılan çalışmalar ile yüzlerce evin tarihe ve turizme kazandırıldığı belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İmaret Sokakta 44 taşınmazı içine alan Sokak Sağlıklaştırma projemiz hızla devam ediyor. Bu projenin bedeli yaklaşık 4 milyon TL. Görüldüğü gibi Akşehir’i güzelleştirmeye, tarihi mirası ayakta tutmaya devam ediyoruz. Sadece tarihi mirası ayakta tutmakla kalmıyor, turizme de ciddi bir potansiyel hazırlıyoruz. Akşehir’imiz; kültür potansiyeli ve kültür taşınmazları anlamında büyük bir mirasa sahip. Geçmişteki ecdadımızın bıraktığı bu mirasa bizde sahip çıkarak, onları yıkılıp gitmekten kurtarıyoruz. Bu sayede hem içinde yaşayan insanlarımız için daha uygun şartlarda, güvenli şekilde barınabilecekleri konut ya da ticarethane temin etmiş oluyoruz, hem de bu güzel cumbalı tarihi Akşehir evlerimizi, diğer bir ifadeyle ‘eli böğründe, kim geldili’ tarihi Akşehir evlerimizi turizme kazandırmış oluyoruz. Bu noktada bize her zaman desteklerini esirgemeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye ki İller Bankası kanalıyla zaman zaman kredi kullanmamızda, hibe projelerinde destek veriyor. Konya Valimiz Vahdettin Özkan Beyefendi ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda projeler geliştirdik, bu projelerde de her zaman katkılarını gördük. Akşehir Belediyemizin de bütçesine ekleyerek bu projeleri yürütüyoruz. En büyük teşekkür tabi ki Cumhurbaşkanımıza. Onun takım kaptanlığı yaptığı hükümetimizin imkanları ve destekleri olmasa zaten bizim bunları yapmamıza imkanımız olmaz. Biz de hemşehrimiz, Milletvekilimiz Orhan Erdem beyin refakatiyle projelerimizi takip ederek bu imkanlardan faydalanıyoruz” dedi.

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