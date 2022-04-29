Atilla ATMACA/EREĞLİ,(DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü İbrahim Sarı (74), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Türbe Mahallesi Şehit Barbaros Yakup Yenilmez Caddesi'nde meydana geldi. Musa Gökler yönetimindeki 42 AHZ 587 plakalı TIR, İbrahim Sarı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan Sarı, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin TIR'ın altından çıkardığı Sarı, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-04-29 16:41:44
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