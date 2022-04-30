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Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu

DHA

Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (39) için mahkemece Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.
Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılı Eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Şenol Yasak, 1 gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurup öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
2 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Savcı, iddianamede, Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme'den 2 kez müebbet hapis cezası istedi, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar yargılanmasını talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.
İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyetince 24 Aralık 2021'de görülen 4'üncü duruşmada Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi. Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi. Adli Tıp Kurumu raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediğini belirtti. Yasak'ın, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-30 10:28:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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