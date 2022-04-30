Kur’an öğreniyorum yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kur’an öğreniyorum yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen ve yoğun bir ilgiyle karşılanan "Kur'an Öğreniyorum Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Kur’an öğreniyorum yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen ve yoğun bir ilgiyle karşılanan “Kur’an Öğreniyorum Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.
Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Rahmet, bereket ve Kur’an ayı olan Ramazanı Şerif’te çocukların, gençlerin Kur’anı Kerim’i öğrenmelerine ve okumalarına vesile olmak amacıyla online olarak gerçekleştirilen Kur’an Öğreniyorum Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
Ödül Töreni öncesi ve sonrasında Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleriyle çocuklar Hatice Hatun Külliyesi bahçesinde aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Hatice Hatun Külliyesi’nde Teravih namazı sonrasında düzenlenen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Kur’anı öğrenmenin yaşı yok”
Kuran öğrenmenin önemine değinerek Kuran Öğreniyorum Yarışmasının amacına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu sene Ramazan elhamdülillah çok bereketli geçiyor ve artık sonuna geldik Ramazan’ın mübarek bir ayı sonlandırıyoruz. Bu sene Ramazan’ın en güzel bereketi çocuklarımızın cıvıl cıvıl ortada olması, camide teravih namazı kılarken saflarımızın arasında koşturması. Şu an Hatice Hatun Külliyesi’ndeyiz bu program için özellikle burayı tercih ettik. Çünkü burası bizim için özel bir yer ve burası bizim için özel bir proje. Bu projenin her yere örnek olmasını istiyoruz. Bu projenin merkezinde cami var bir tarafında çocuk mektebi var. 46 yaş çocuklarımızın hem Kur’an öğrendiği hem temel dini bilgilerimizi öğrendiği bir yer var hemen diğer tarafından millet kıraathanesi var. Burada yediden yetmişe tabiri caizse bütün mahalledeki her yaş grubundan hemşehrimizin istifade edebileceği millet kıraathanemiz var. Hemen yanında da gündüz hanımların, akşamları beylerin istifade edebileceği güzel bir lokalimiz var. Burası aslında bütün bir mahallenin ihtiyaçların karşılandığı ortak bir mekan. Arzu ediyoruz ki bütün mahallelerimizde bu tür külliyelerimiz olsun ve en başta çocuklarımız okul öncesinde 46 yaş grubunda Kur’anı öğrensinler, temel dini bilgileri burada alsınlar ilkokula başladıkları zaman donanımlı bir şekilde başlamış olsunlar istiyoruz. Bu özel programı da bu sebeple burada yapmak istedik. Ben bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, gençlerimize teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kur’anı öğrenmek için yaş engeli yok her yaşta öğrenmek mümkün yeter ki azmedelim çalışalım” diye konuştu.

“Bu yarışma, Covid sürecinin zorluğunun bir bereketi oldu”
Yarışmanın pandemi sürecinde çocuklara ve gençlere Kur’an öğretmek için bir vesile olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Covid sürecinde böyle bir proje başlatmıştık Ramazan ayı içerisinde dijital ortada çocuklarımıza, gençlerimize Kur’anı öğretelim ve onları da ödüllendirelim diye. Bu Covid sürecinin bir sürü zorluğunu yaşadık ama bu da bereketlerinden bir tanesi oldu bu projemizi bu Ramazan ayında da devam ettirdik ve az önce de ifade edildiği gibi oldukça yoğun bir ilgi oluştu. Hatta Türkiye dışından da katılım oldu ama sadece Selçuklu sınırları içerisindeki yarışmacılarımızı dahil edebildik ve kardeşlerimiz de hakikaten çok güzel bir şekilde Kur’anı okudular. Videoda gördüğünüz okuma anları sistemde bir dakika içerisinde hazırlık yapılmadan, bilmedikleri ayetlerin anlık açılmasıyla tilavet gerçekleştirildi. Hepsini tebrik ediyorum inşallah Kur’an dolu günler olsun. Tekrar Ramazanımız mübarek olsun artık Ramazan’a veda ediyoruz ve bayrama erişiyoruz. Bütün mahallemizin Selçuklumuzun, Konyamızın ve ülkemizin bayramını tebrik ediyorum şimdiden” dedi.

“Kur’an çocuklarımızın sesiyle daha güzel”
Başkan Pekyatırmacı’nın ardından söz alan Konya İl Müftüsü Ali Öge de, “Ramazan ayı boyunca gezdiğimiz başkanımızla denk geldiğimiz bazı programlarımız da oldu. Konyamız hakikaten çok güzel ama Selçuklu Sizinle Güzel, Konya sizinle güzel, Hatice Hatun Külliyesi sizinle güzel, camilerimiz yavrularımızla güzel, Kur’an sizin seslerinizle daha güzel oluyor. Bu yarışmayı düzenleyen başta başkanımız olmak üzere emek veren, gayret eden sizleri gönülden kutluyorum en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz” şeklinde konuştu.
Kur’an Öğreniyorum Yarışması Başvuruları 26 Mart 2022 26 Nisan 2022 tarihleri arasında selcukluogreniyor.com adresinden online olarak yapıldı. Platform 4 bin 560 üye sayısına ulaşmış olup, 779 üye yarışmaya katıldı. Hazırlanıp yayınlanan Kur’anı Kerim’i öğrenme eğitim videolarından faydalanmak için sisteme 52 bin kez giriş yapılarak, toplamda 10 bin saat izlenme süresine ulaşıldı.
Siteye üye kaydı bulunmaksızın 30 binden fazla ziyaretçi gelmiş olup. Platform ulusal olarak onlarca farklı şehirden, uluslararası olarak da sekiz farklı ülkeden ziyaret edildi. Ödül töreni, üç kategoride dereceye giren öğrencilere hediyelerin protokol tarafından takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir’de Ramazan eğlenceleri sürüyor
YEREL HABERLER Akşehir’de Ramazan eğlenceleri sürüyor
Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
YEREL HABERLER Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 'akıl ...
Akşehir’de bayram şekerli trafik denetimi
YEREL HABERLER Akşehir’de bayram şekerli trafik denetimi
KOP bölgesine 2022 yılında 120 milyon TL’lik destek
YEREL HABERLER KOP bölgesine 2022 yılında 120 milyon TL’lik destek
KOP’tan 2022 yılında bölgeye 120 milyon TL’lik destek
YEREL HABERLER KOP’tan 2022 yılında bölgeye 120 milyon TL’lik destek
Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (3)
Bakan Kurum: “Hedefimiz, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine çekmek”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Hedefimiz, Türkiye'mizi muasır ...
Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (2)
Kozmetik ürünleri fabrikasında patlama ve yangın
YEREL HABERLER Kozmetik ürünleri fabrikasında patlama ve yangın
Bakan Kurum: “Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Bu ülkenin istiklaline kimse ...
Bakan Kurum: “Türkiye, son 20 yılda eğitim alanında çağ atlamıştır” “Ülkemiz, eğitime hak ettiği değeri veren bir konuma yükselmiştir”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Türkiye, son 20 yılda eğitim alanında ...
Eşinin vurduğu Hatice, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Eşinin vurduğu Hatice, 7 günlük yaşam savaşını ...
Bayramda sindirim sistemi rahatsızlıklarına dikkat
YEREL HABERLER Bayramda sindirim sistemi rahatsızlıklarına dikkat
Akşehir’de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu
Tırın altında kalan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın altında kalan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı ...
TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Akşehir İmaret Sokak’taki sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akşehir İmaret Sokak’taki sokak sağlıklaştırma ...
Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı
Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor
YEREL HABERLER Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde ...
Konya’da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Konya’da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu
Selçuklu Belediyesi bayrama hazır
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi bayrama hazır
Başkan Erkoyuncu: “Gıda arzında yaşanacak hiçbir sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Gıda arzında yaşanacak hiçbir ...
5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden yakalandı
YEREL HABERLER 5 eve giren hırsızlık şüphelileri 'ayakkabı izi'nden ...
Başkan Pekyatırmacı dış mahalle ziyaretlerini tamamladı
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı dış mahalle ziyaretlerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.