Konya’da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu

İHA

Konya’da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu

Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Pandeminin etkisinde 2 yılı geride bırakan vatandaşlar, bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram ziyareti yapacak ve misafir ağırlayacak vatandaşlar, bayram alışverişlerini son günlere bırakınca kentin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. Vatandaşların alışveriş için tercih ettiği tarihi Bedesten Çarşısı'da bayram öncesi en yoğun günlerini yaşıyor.
Bu bayramın pandeminin etkisi altında kalmadığını ve vatandaşların pandemisiz bayramı özlediklerini dile getiren 20 yıllık esnaf Arif Altınok, “Bu sene işlemiz yoğun. Pandemiden de çıktık artık çok şükür. İki senedir olmayan bayram hareketliliği var elhamdülillah alışveriş yoğun. Fiyat aralıklarımız ise 50 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Çok afaki bir yükseliş şuan yok. Fiyatlar şuan için normal, kalitesine göre değişiyor. Çikolatalar 80 lira 150 arası, lokumlar ise 35 lira ile 75 lira arasında değişiyor. Bunun sebebi ise içerisindeki fındık, fıstık, Antep fıstığı gibi çeşitliliğinden kaynaklı” dedi.
Pandemiden sonra güzel bir açılış bayram sezonu olduğunu söyleyen Esnaf Mehmet Yurt ise, "Vatandaşlarda bayram hevesi, bayram telaşı var. Geçmiş bayramlarda bayramlaşamama ve ziyaret gibi gelenekleri yapamadığımız için bu bayram büyük bir hazırlık var. Vatandaşlar bu geleneklere yani eski hallerine dönmüş gibi duyarlı” şeklinde konuştu.

"Gece 2'ye kadar mesai yapıyoruz"
Tarihi çarşıda yıllardır kahve kavuran Fatih Tosun, “Elhamdülillah 11 ayın sultanı bereketi ile geldi. Ramazan ayında rabbimin hikmetiyle kimse zorda kalmaz, bereketi çok güzel çok şükür. Konyamızın adeti olan bayramlardaki kahve geleneği olan şeker, lokum, kahve ve giyim gibi alışverişler sayesinde gece saat 2'ye kadar biz mesai yapıyoruz. Ramazanın bereketi oldu çok şükür. Tek dileğim rabbim tekrarına kavuştursun. Bizim Konyalı vatandaşlar içimi rahat köpüğü bol olan kahveyi tercih ediyorlar. Ağır içimi olan kahvelerde yapıyorum müşterilerimiz nasıl isterse damak lezzetlerine göre kahvelerini kavuruyoruz” ifadelerini kullandı.
Bayram alışverişi yapan ve şeker lokum alan Hasan Aygün ise, “Çok güzel gidiyor alışveriş. Çok şükür pandemiyi de atlattık. Ramazanda orucumuzu tuttuk, bayrama yaklaştık şimdi bayrama hazırlık yapıyoruz. Çok şükür ki şekerimizi lokumumuzu alıyoruz, bayramımızı yapacağız Allah izin verirse. Bayram hazırlığı için kolonya, tatlı, şeker ve kahvemizi aldık. Köyümüze memleketimize gideceğiz. Büyükleri ziyaret edip küçükleri sevindireceğiz. Eski bayramlar yokta elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere kitap kafe Bakan Kurum Büyükşehir Belediyesi Kitap Kafeyi inceledi
YEREL HABERLER Öğrencilere kitap kafe Bakan Kurum Büyükşehir ...
Akşehir’de Ramazan eğlenceleri sürüyor
YEREL HABERLER Akşehir’de Ramazan eğlenceleri sürüyor
Kur’an öğreniyorum yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kur’an öğreniyorum yarışmasında ödüller sahiplerini ...
Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
YEREL HABERLER Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 'akıl ...
Akşehir’de bayram şekerli trafik denetimi
YEREL HABERLER Akşehir’de bayram şekerli trafik denetimi
KOP bölgesine 2022 yılında 120 milyon TL’lik destek
YEREL HABERLER KOP bölgesine 2022 yılında 120 milyon TL’lik destek
KOP’tan 2022 yılında bölgeye 120 milyon TL’lik destek
YEREL HABERLER KOP’tan 2022 yılında bölgeye 120 milyon TL’lik destek
Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (3)
Bakan Kurum: “Hedefimiz, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine çekmek”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Hedefimiz, Türkiye'mizi muasır ...
Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Eğitime yatırım yapmaya mecburuz (2)
Kozmetik ürünleri fabrikasında patlama ve yangın
YEREL HABERLER Kozmetik ürünleri fabrikasında patlama ve yangın
Bakan Kurum: “Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Bu ülkenin istiklaline kimse ...
Bakan Kurum: “Türkiye, son 20 yılda eğitim alanında çağ atlamıştır” “Ülkemiz, eğitime hak ettiği değeri veren bir konuma yükselmiştir”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Türkiye, son 20 yılda eğitim alanında ...
Eşinin vurduğu Hatice, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Eşinin vurduğu Hatice, 7 günlük yaşam savaşını ...
Bayramda sindirim sistemi rahatsızlıklarına dikkat
YEREL HABERLER Bayramda sindirim sistemi rahatsızlıklarına dikkat
Akşehir’de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu
Tırın altında kalan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın altında kalan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı ...
TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Akşehir İmaret Sokak’taki sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akşehir İmaret Sokak’taki sokak sağlıklaştırma ...
Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tırın altında kalan bisikletli ağır yaralandı
Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor
YEREL HABERLER Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde ...
Konya’da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Konya’da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu
Selçuklu Belediyesi bayrama hazır
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi bayrama hazır
Başkan Erkoyuncu: “Gıda arzında yaşanacak hiçbir sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Gıda arzında yaşanacak hiçbir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.