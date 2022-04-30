Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi’nin ceza sahasına kavisli gönderdiği topa kimse dokunamadı. Kale önünde seken top filelerle buluştu. 10

29. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa’nın şutunda kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Soner’in şutu direkten döndü ve topu kale çizgisinde Caner çıkardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlak Michalak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xx, Bytyqi xxx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Uğurcan, Barış, Oğulcan, Mpoku, Alberk, Amilton, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Adnan xx, Biglia xx, Ahmed Musa xx, Emre xx, Borini xx, Pesic xx

Yedekler: Utku, Levent, Samed, Bistrovic, Balkovec, Salih, Alparslan, Karamoh, Salibur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Bytyqi (dk. 23) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Adnan, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Fatih Karagümrük), Soner (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.