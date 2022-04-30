İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

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Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)-STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: SehicSkubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen(Dk.70 Oğulcan) Hadziahmetovic, Michalak (Dk.70 Amilton), Çekiçi(Dk.76 Mpoku), Bytyqi , Ahmed Hassan (Dk.76. Cikammeshi)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: VivianoBiraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor(Dk.86 Salih Dursun), Biglia(Dk.46 Bistrovic), Adnan Uğur,(Dk.46 Levent Mertcan) Ahmed Musa(Dk.79 Karamoh), Borini (Dk.79 Samed Onur), Pesic

GOLLER: Dk.23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor) Dk.81 Samed Onur, Dk.84 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

SARI KART: Adnan Uğur, ( VavaCars Fatih Karagümrük) Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük´e 2 1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibin golü 23´üncü dakikada Bytyqi´den geldi. VavaCars Fatih Karagümrük´ün golleri ise dakika 81 Samed Onur ile Dakika 84´de Karamoh´tan geldi.

23´üncü dakikada topla birlikte orta alanı geçen Bytyqi´nin ceza alanı sol çaprazından, uzaktan vuruşu ağlarla buluştu.1-0

29´uncu dakikada ara pasla hareketlenen Ahmed Musa´nın ceza yayı üzerinden şutunu, İttifak Holding Konyaspor kalecisi Sehic güçlükle topa sahip oldu.

30´uncu dakikada Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, orta hakem Arda Kardeşler´e itirazda bulunması nedeniyle sarı kart gördü.

47´nci dakikada Pesic´in ceza alanı içerisinde sert şutu direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa gelişine vuran Ahmed Musa´nın şutunu defans çıkardı.

48´inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Ahmed Hassan ceza alanı içerisinden kaleye şutu, sol direk dibinden az farkla auta gitti.

81´inci dakikada Karamoh´un ara pasıyla topla buluşan Samed Onur´un vuruşu ağlarla buluştu.1-1

83´üncü dakikada ceza alanı sol çaprazından Caner´in ortasına gelişine vuran Karamoh´un şutu ağlara gitti.1-2

Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-04-30 18:04:28



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