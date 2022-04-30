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İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından


Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA,(DHA)İttifak Holding Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İttifak Holding Konyasyor Teknik Direktöre İlhan Palut ve VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
İLHAN PALUT: ÇOK KRİTİK BİR MAĞLUBİYET ALDIK 
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, çok kritik bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, ''Önemli maçtı bizim için. Aslında baktığınız zaman istediğimiz gibi başlayan, oyuna hakim olduğumuz, golü bulduğumuz, skoru artırabileceğimiz şanslar yakaladığımız, domine ettiğimiz bir ilk yarıyıydı. İkinci yarıda biraz daha rakibimiz iyi başlasa da, hala kontra atakları bulan, rakibi eksik yakalayan takım bizdik. Oyunun temposu düşmüşken artık 2-0 bulamıyorsak, oyunu kontrol içerisinde bitirmeyi planlarken, futbol üst üste gelen 2 golle, maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık. Gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıdaki futbol tabii ki tatmin edici hiç değildi ama buna rağmen yenilebileceğimiz bir ortam sahada var mıydı? Hiçbir şekilde yoktu. Ama işte dediğim gibi futbol, belki bundan insanların ilgisini çekiyor ama bugün bizim canımız yandı. Kırılma anları futbolda birçok şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi ve maalesef mağlup olduk'' dedi.
Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan gerginlik hakkında görüşleri sorulan İlhan Palut, "Kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçın bir anda elimizden kaymasının vermiş olduğu gerginlik. Diğer tarafa baktığınız zaman bir anda işte geriden gelip maçı almış olmanın belki fazla heyecanı. Bazı elektriklenmeler oldu. Topu almaya gittim. Çünkü orada kulübeye giden bir top vardı ve vermek istemediler, oyun başlasın diye. Ben sadece oyun başlaması derdindeyim. Ondan sonra da arkamda neler oluyor, neler bitiyor, bilmiyorum ama duyduklarım var. Biz futbol adamlarıyız. Defalarca birbirimizle karşı karşıya geleceğiz. Böyle gerilmeler olabiliyor maçlarda ama bunu bitirmemiz lazım. Daha sakin olmamız lazım. Kendimize bu dersi çıkarabiliriz. Karşı tarafta kendine ders çıkaracak, yorumlama yeteneği var mı, yok mu, onu da onlar kendi kararlarını verecektir" diye konuştu.
SEZON SONUNDA YOLUMUZ AVRUPA OLUR
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına hediye ediyoruz. Bayramı da iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Biz dört sene önce de söylemiştik. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda inşallah sezon sonunda da yolumuz Avrupa olur diye düşünüyoruz.  Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasına mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İlhan Palut'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-30 19:36:38

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