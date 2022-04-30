Bakan Kurum: Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA) ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir. Bizim davamız; fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü; hakkın rızasıdır, mayası aşktır, hamuru vefadır. Gayemiz; yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır. Bu dava; yeryüzündeki tüm haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler karşısında; yeryüzü mazlumlarının lideri, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bir kale gibi, dimdik duranların davasıdır" dedi.
AK Parti Konya İl Teşkilatı´nın Selçuklu Kongre Merkezi´nde düzenlenen iftar programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir. Bizim davamız; fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü; hakkın rızasıdır, mayası aşktır, hamuru vefadır. Gayemiz; yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır. Bu dava, Hazreti Adem´in yola düşmesiyle başlar. Bu dava, Habil´e kasteden Kabil´e karşı, mazlum Habil´in yanında duranların; firavunların zulümlerine karşı, Hazreti Musa´nın yanında olanların davasıdır. Bin yıllarca öteden akıp gelen bu hareket; nemrutların büyüklük taslamalarına karşı, ateşlere gülümseyen Hazreti İbrahim´in omuz hizasında durmaktır. Bu dava; yeryüzündeki tüm haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler karşısında; yeryüzü mazlumlarının lideri, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bir kale gibi, dimdik duranların davasıdır" dedi.
'BU DAVA CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN´IN KUTLU DAVASIDIR'
Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz gücümüzü, batı daha Rönesans´ın adını bile anmazken, Anadolu'da Türkİslam Medeniyetinin temellerini atan Sultan Alaaddin Keykubat´tan alıyoruz. Kardeşlerim, AK Parti´nin güttüğü dava, Hoca Ahmed Yesevi efendimizin, `ağaçtan bir kılıcı vardı. Getirip tekbirle buraya, Konya´ya diktik. Hamdolsun Konya´da yeşerdik, Konya´da serpildik´ diyen Seyit Harun Veli´nin, Ali Ulvi Kurucu´nun davasıdır. Biz, `Herhangi bir kimse, Malazgirt'te şahlanış yaşamadan, Sakarya'nın siperlerine girmeden, Kıbrıs'ta düşman arasından geçmeden bizim davamızın ne olduğunu anlayamaz´ diye kükreyen Necmettin Erbakan´ın alın terine hayranız. Ve bu dava, 21´inci yüzyıl sahnesinde; Kasımpaşa'da ceddimizden devraldığı bayrağı önce Beyoğlu'na, oradan dalga dalga İstanbul'a taşıyan; Sultan Fatih´in göz nuru İstanbul´u o eski şanlı günlerine yeniden kavuşturan; ardından davasını tüm Türkiye'ye, gönül coğrafyamıza ve nihayet bütün dünyaya yayan; Konya´mızı bir başka seven, milletine sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın kutlu davasıdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ
2022-04-30 21:26:28
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