Konya’da kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği hasadı başladı

Konya’nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde, bu yıl kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği mantarı toplama sezonu başladı.

Her iki ilçede ormanlık alanlarda ilkbahar mevsiminde doğal olarak kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, aile bütçesine gelir amacıyla toplayan her yaştan insanın yüzünü güldürüyor.

Bu yıl kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği mantarı, Nisan ayının gelmesi ile birlikte hasat edilmeye başlandı. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından doğada daha çok görülmeye başlanılan kuzugöbeğini toplayabilmek için seferber olan vatandaşlar, gün içerisinde saatlerce devam eden bir mesai içerisinde yer alıyor.

Beyşehir ilçe sakinlerinden Elvan Dural da, her yıl ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarı toplamaya başladıklarını belirterek, “Biz daha çok ailece yemek için topluyoruz ama gelir elde etmek için de çok sayıda kişi tarafından toplanan kuzugöbeği pek çok aileden rağbet görüyor. Mantarı toplayabilmek için dağlık ve ormanlık alanlara çıkanlar saatlerce, kilometrelerce yürüyor. Kuzugöbeği toplayıcıları da tüm çiftçilerimiz gibi toplanmaya başlandığı Nisan aylarında yağış bekliyor. Çünkü yağışla birlikte doğal alanlarda çok daha fazla görülüp toplanabiliyor. Bu anlamda son yağışlar da ilaç gibi geldi. Daha çok yağış olursa, bu yıl geçen yıllara göre daha bereketli bir hasat sezonu olacağına inanıyoruz. Herkese bereketli bir hasat dönemi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

