Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı

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Konya'nın Kulu ilçesinde Covid19 nedeniyle 2 yıldır kılınamayan bayram namazı, bu yıl pandeminin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte camilerde coşkuyla kılındı.

Kulu ilçesinde 2 yıldır pandemi nedeniyle camilerde kılınamayan bayram namazı hasreti bu yıl sona erdi. Pandemenin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte bu yıl bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. İlçenin en büyük camisi olan ve 3 bin kişinin ibadet edebildiği Yeşil Cami başta olmak üzere merkezdeki tüm camiler doldu. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, cami cemaatiyle bayramlaştıktan sonra mezar ziyaretleri gerçekleştirdi.

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