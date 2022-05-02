Konya'da anne ve zihinsel engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da anne ve zihinsel engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

İHA

Konya'da anne ve zihinsel engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

Konya’nın Bozkır ilçesinde ekmek tandırından çıktığı öne sürülen yangında enkaz altında kalan anne ve zihinsel engelli oğlu hayatını kaybetti.
Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Havva Yar Sırım (75) ve zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ın (35) oturduğu müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın sonrası binanın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan anne Havva Yar Sırım ve zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı kurtarmak için bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren söndürme ve kurtarma çalışmaları neticesinde enkaz altından önce anne Havva Yar Sırım ardından oğlu Mehmet Ali Sırım'ın cenazelerine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri ise, sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmaları yaptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının bahçedeki ekmek tandırından kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan, anne Havva Yar Sırım'ın yangın çıktığı sırada evde bulunan zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken evin çatısının üzerine çöktüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı
YEREL HABERLER Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı
Konya’da kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği hasadı başladı
YEREL HABERLER Konya’da kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği ...
Konya’da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor
YEREL HABERLER Konya’da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor
Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personelle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personelle ...
Bakan Kurum 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya'da katıldığı bayramlaşma programında 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öpüp başına koyması renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Bakan Kurum 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık ...
Konya'daki yangında anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Konya'daki yangında anne ve oğlunun cansız bedenine ...
Bakan Kurum: “Ramazan Selçuklu, Osmanlı payitahtı Konya'da bir başka güzel"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Ramazan Selçuklu, Osmanlı payitahtı ...
Binlerce vatandaş bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu
YEREL HABERLER Binlerce vatandaş bayram namazı için Mevlana ...
Yangın çıkan ev çöktü; Anne ve oğlu kayıp
YEREL HABERLER Yangın çıkan ev çöktü; Anne ve oğlu kayıp
Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden ...
Konyaspor taraftarı, şampiyonluk kutlaması yapan Trabzonsporlu taraftarın aracına saldırdı
YEREL HABERLER Konyaspor taraftarı, şampiyonluk kutlaması yapan ...
Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi
Kulu'da vatandaşlar yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Kulu'da vatandaşlar yağmur duası yapıldı
Bakan Kurum: "Davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava ...
Bakan Kurum: Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir ...
İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük ...
İlhan Palut: “Maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Maalesef çok kritik bir mağlubiyet ...
Atılay Canel: “İyi bir takımı yendik”
YEREL HABERLER Atılay Canel: “İyi bir takımı yendik”
İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük ...
İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: ...
İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: ...
Öğrencilere kitap kafe Bakan Kurum Büyükşehir Belediyesi Kitap Kafeyi inceledi
YEREL HABERLER Öğrencilere kitap kafe Bakan Kurum Büyükşehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.