Konya'daki yangında anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı (2)

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ANNE VE OĞLU DEFNEDİLDİ

Konya'nın Bozkır ilçesinde çıkan yangında meydana gelen göçük altında kalan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım (44) ile onu kurtarmak için alevlerin arasına giren annesi Havva Yar Sırım'ın cenazeleri, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hüseyin DUMRU

2022-05-02 23:16:35



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