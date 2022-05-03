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Kayınpederinin evinde pompalı ile ateş etti, takip eden polise de silahını doğrulttu 

DHA

Kayınpederinin evinde pompalı ile ateş etti, takip eden polise de silahını doğrulttu 


İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)KONYA'da  A.Ö (21), gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş etti. Şans eseri yaralanan olmazken, çıkan arbedede 2 kadın aldığı darbelerle yaralandı. Kaçan A.Ö., evine geldiğinde kendisini takip eden polislere de tüfeğini doğrulttu, ardından ateş etmeden evine girdi. Bölgeye gelen Özel Harekat ekipleri tarafından girilen evde A.Ö.'nün kaçtığı belirlendi.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. A.Ö., Emirgazi Mahallesi Tüzel Sokak'ta oturan kayınpederinin evine gitti. Burada tıkan tartışmada damat A.Ö., pompalı tüfekle ateş etti. Şans eseri tüfekten çıkan saçmalar kimseye isabet etmedi. Bu sırada çıkan arbedede ismi açıklanmayan 2 kadın aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. 
SİLAHINI POLİSE DOĞRULTTU 
Olaydan sonra kayınpederinin evinden minibüsüyle kaçan A.Ö., Saraçoğlu Mahallesi Davut Sokak'ta kendi oturduğu müstakil eve geldi. A.Ö., ihbar üzerine kendisini takip eden polislerin geldiğini görünce silahını doğrultarak tehdit etti, ardından ateş etmeden evine girdi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat ekiplerinin yaptığı baskında A.Ö.'nün evden kaçtığını belirlendi. Bölgede geniş güvenlik önlemini alan polis, A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-05-03 01:10:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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