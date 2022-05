Çarşı ve mahalle bekçileri huzur ve güven için sokaklarda

Çarşı ve mahalle bekçileri huzur ve güvenin sağlanmasına katkı için görevlerini sürdürüyor. Konya il merkezinde 348 çarşı ve mahalle bekçisi görevli oldukları bölgede güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlarken, vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ediyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 50 yıl önce alımı durdurulan gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin alımına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında tekrar başlandı. Konya kent merkezinde her akşam 348 çarşı ve mahalle bekçisi belirlenen bölgelerinde görev alıyor. Gece saatlerinde metruk binalara gelen şüpheli şahıslar, ıssız sokaklar, park, bahçe ve yürüyüş yolları gibi alanlarda yürüyerek kontrollerini devam ettiren bekçiler, tek tek kapalı iş yerlerini kontrol ediyor, şüphelendikleri şahısların ise Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparak kontrollerini yapıyor. Bekçiler olumsuzluklara karşı sabahın erken saatlerine kadar görev alıyor. Polis Merkezleri ile sürekli koordine halinde olan çarşı ve mahalle bekçileri ilgili birimlere faaliyetlerini rapor ederek destekte bulunuyor.



Huzur ve güven için devriyeler aralıksız devam ediyor

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Emre Taşkıran, “Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri olarak bulunduğumuz nokta Zafer, Alaaddin Tepesi, Kültür Park gibi alanlarda görevliyiz. Halkımızın huzuru ve güveni için var gücümüzle elimizden geldiği kadar çalışmaktayız. Bulunduğumuz noktalarda şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü, GBT sorgusu, kaba üst aramalarını yapmaktayız. Gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirerek cevaplandırıyoruz. Alaaddin Tepesi bölgesinde görev ve inceleme yapıyoruz. Burası tarihi açıdan da önemli olduğu için buralarda ve ara sokaklarda yürüyerek devriyelerimizi aralıksız sürdürerek vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için ayak basmadığımız bölge kalmıyor. Gece yarısı öttürdüğümüz düdüğü yaşlı amcalarımız ve ninelerimiz duyduğu zaman eski günleri yad ediyor. İşte bekçilerimiz burada biz artık huzurlu olabiliriz diyorlar. Çünkü bize vatandaşlar her şeyini emanet ediyor. Biz de buna istinaden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli mahalle bekçisi Hüseyin Yaprakçı, “Sahibiata Mahallesi, Muhacir Pazarı civarında rutin sokak devriyemizi, gece hizmetlerimizi ifa ediyoruz. Gerek trafik gerek asayiş ekipleriyle çalışmaktayız. Olaylara yakın olduğumuz müddetçe ilk olarak biz intikal ediyoruz. Daha sonra polis ekiplerimizden destek alarak olayları çözmekle görevliyiz. Genellikle biz durumundan şüphelendiğimiz şahısları durduruyoruz. Hırsızlık, kavga ve rutin olaylara intikal ediyoruz. Sokaklarda rutin görevler yapıyoruz. Düdük çalarak caydırıcılığı artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kıraathane işleten Cemil Sevinç “Ben burada kıraathane işletiyorum. Bekçilerimiz gelerek kimlik kontrolü yapıyor. Sokaklarımızda denetleme yapıyor. Çok memnunuz. Gece evimize gidiyoruz sokaklarımız da çok sakin, güvenli oldu” şeklinde konuştu.

Esnaf Hüseyin Bulgurcu ise “Bekçilerimizin mutlaka bize faydası var. Kesinlikle destekliyorum. Gönül ister ki her yerde yaya bekçilerimiz olsun” diye konuştu.

