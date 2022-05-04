Karatay’daki lavanta bahçeleri 400 bin metrekare büyüklüğe ulaştı

Konya’nın Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Lavanta Bahçeleri son projelerle 400 bin metrekare büyüklüğe ulaştı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesindeki çalışmaları inceledi. Başkan Kılca, belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği incelemede genişletilen alan hakkında bilgi aldı. Başkan Hasan Kılca, belediye olarak sürdürdükleri genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi. Karatay Lavanta Bahçesinin ilçeye farklı bir hava kattığını belirten Hasan Kılca, “Farklı zenginlikler ve pek çok eşsiz güzelliğe sahip bir ilçede yaşıyoruz. Bu güzelliğe güzellik katmak için Karatay Belediyesi olarak bizler de 2019’da Karatay’ımıza Karatay Lavanta Bahçemizi kazandırmıştık. Kısa sürede bu bahçemiz, hem Konyalı hemşehrilerimizin hem de Türkiye’nin birçok şehrinden gelen on binlerde misafirimizin yeni gözdesi ve tercihi oldu. Lavanta Bahçemiz; kokusu ve güzel görüntüsüyle ilçemizi süslüyor ve Karatay’a bambaşka bir hava katıyor. 2019’da 90 bin metrekarelik alana 90 binden fazla Lavanta fidesi ekerek oluşturduğumuz Karatay Lavanta Bahçesi’ne geçtiğimiz aylarda 250 bin metrekarelik yeni bir alan daha ekleyerek bu alana 200 bin lavanta fidesi daha ektik. Bu çalışmamızla Karatay Lavanta Bahçesi’nin genişliği tam dört katına çıktı ve toplamda 340 bin metrekarelik bir büyüklüğe ulaşmış oldu. Bu alanlara yeni dikilen fidelerimizin de büyümesiyle birlikte buraların manzarası daha güzelleşecek ve görsel şölen yaşatacak. Yine İsmil Mahallemizde Karatay Termal Tatil Köyümüzün hemen yanı başında 60 bin metrekarelik alana da yeni bir Lavanta Bahçesi kazandırıyoruz. Böylelikle Lavanta Bahçelerimizi, genişlettiğimiz bahçemiz ve yeni bahçemizle birlikte toplamda 400 bin metrekarelik bir alana yaymış olduk. Karatay Belediyesi olarak boş alanları böyle güzel projelerle değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Karataylı üreticilerin dikkatini de lavantaya çekmek istiyoruz. Katma değeri yüksek olan bu bitki ekonomiye de katkı sunacak. Geçtiğimiz yaz aylarında olduğu gibi bu yaz da tüm misafirlerimizi bahçemizdeki şölene davet ediyorum” dedi.

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