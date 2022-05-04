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Dünürlerin kavgası mahalleyi birbirine kattı: 2 yaralı, 2 gözaltı

DHA

Dünürlerin kavgası mahalleyi birbirine kattı: 2 yaralı, 2 gözaltı


İsmail AKKAYA/ KONYA, (DHA)KONYA'da aynı mahallede oturan iki dünür aile arasında, boşanma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavga mahalle kavgasına dönüştü. Kavga sırasında tüfekle havaya ateş edilmesiyle 1'i çocuk 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 
Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta oturan ve dünür olan Kıvrak ve Dağ aileleri arasında dün, boşanma nedeniyle iki kez kavga çıktı. Kavgada iki taraf birbirine taş fırlattı. Polisin müdahalesiyle kavga sona erdi. Aynı aileler arasında bugün saat 17.00 sıralarında yeniden kavga çıktı. Bu kez iki ailenin, aynı sokakta oturan diğer yakınlarının da kavgaya karışmasıyla kavga mahalle kavgasına dönüştü. İki taraf birbirlerine yine taş fırlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar 1'i çocuk, 1'i kadın 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Zaman zaman tüfekle ateş açılması nedeniyle, polis, çelik yeleklerini giyip önlem aldı. Mahalleye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de sevk edildi.
ÖZEL HAREKET EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Bölgeye ulaşan özel hareket ekipleri, tüfekle ateş açtığı öne sürülen Ö.K.'yı, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girerek gözaltına aldı. Polise direnen Ö.K., ''Ben boya ustasıyım. Boya yapıyorum. Ben ateş açmadım'' dedi. Gözaltına alınan Ö.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya karıştığı öne sürülen M.I. da gözaltına alındı.
BİR EVİN MUTFAĞINDA YANGIN ÇIKTI 
Taş isabet etmesi sonucu camları kırılan bir evin mutfağında ise yangın çıktı. Evden duman çıktığının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Bina tahliye edilirken, alevler ise büyümeden itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis mahalledeki güvenlik önlemini sürdürürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-05-04 20:15:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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