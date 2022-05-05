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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya

İHA

Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya

21 ülkeye mutfak dolabı, banyo dolabı, genç ve çocuk odaları, ahşap iç oda kapıları ihraç eden Saray Doors, eihracat yatırımlarıyla ihracatına güç katarak büyüme hedeflerini sürdürdü. Saray Doors Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erçiftci, işlerini kolaylaştırması, ürünlerinin dış pazara olan yolculuğunda kendilerine yardımcı olması için TurkishExporter’a üye olduklarını belirterek, üyeliklerini uzun yıllar sürdürebilmeyi hedeflediklerini söyledi.
Konya’da bir üretim tesisi ve Belçika’da bir showroom ile 60 kişiye istihdam sağlayan Saray Doors, ürünlerini eihracatla dünyanın her noktasına ulaştırıyor. “Firmamızın ihracat hacmini artırmak için pazar araştırmalarını doğru şekilde yapmaya önem veriyoruz” diyen Ali Erçiftci, “Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada ülkelerin stratejik üstünlük sağlaması ve büyüyebilmesi için ihracat ve ihracatta sürdürülebilirlik oldukça önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“B2B uygulamalar temas kurmada etkili”
Eihracatta en çok zorlandıkları konunun hedef müşterilerle temas kurmak olduğunu dile getiren Erçiftci, “Bu konuda B2B uygulamaları oldukça önem arz etmektedir. ETicaretin hayatımıza girmesiyle birlikte Eİhracat da önem kazanmaya başlamıştır. Gerekli olan pazar araştırma matrislerini oluşturup hedef pazar, hedef müşteri, ürün ve rakipler belirlendikten sonra dış ticaret platformlarından müşterilerle irtibata geçilmelidir” dedi.

“TurkishExporter üyeliğimizi uzun yıllar sürdürebilmeyi hedefliyoruz”
Erçiftci sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu adımda çevreden edindiğimiz bilgilerle ve dış ticaret birimimizin yaptığı araştırmalarla; işimizi kolaylaştırması, ürünlerimizin dış pazara olan yolculuğunda bize yardımcı olması için TurkishExporter’a üye olduk. Henüz yeni olan üyeliğimizi birlikte uzun yıllar sürdürebilmeyi hedefliyoruz. Geniş bir ithalat ve ihracat ağına sahip olması, hedef müşterilerle ve ham madde tedarikçileriyle iletişim sağlamanın kolaylığı, aynı zamanda yurt içi satışları artırmak için de iyi bir çözüm sunduğunu düşünmekteyiz.”

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