Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

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Konya’da sabah saatlerinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan aileden 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Abdülkadir Erdoğan Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde ailesi ile birlikte yaşayan yabancı uyruklu Vahap A., odadan çıkan dumanı fark etmesi üzerine eşini ve çocuğunu alarak evden çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Vahap A. kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.

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