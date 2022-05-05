Konya'da otomobilde yangın paniği

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Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselirken, çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 10.50 sıralarında Kulu Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini yol kenarına park eden M.Ç. caddenin karşısına geçti. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler itfaiyeye haber verirken, yakında bulunan Kulu Devlet Hastanesi çalışanları yangın tüpü ile araca müdahale etti. Araçtaki yangın büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta kontrol yaptıktan sonra ayrıldı.

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