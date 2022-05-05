Başkan Erkoyuncu: “Konya Şeker ailesi büyük bir ailedir”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ailesinin büyük bir aile olduğunu belirterek, “Bu sorumluluğun bilincinde birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki süreçte de kurumumuzu ülkemizin en güçlü kurumlardan biri yapmak için çalışacağımızı biliyorum” dedi.

Konya Şeker’in geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı, Ramazan Bayramı sonrasında ilk mesai gününde Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi. Şirket çalışanlarıyla tek tek tokalaşan ve bayramlarını kutlayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, katılımları için bütün çalışanlara teşekkür etti. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı programda çalışanlar da birbirleriyle bayramlaştı. Programda kısa bir konuşma yapan Başkan Erkoyuncu, “Hep birlikte, yoğun bir şekilde çalışmalarımızı da sürdürerek bir rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı daha tamamlayıp bayramı idrak ettik. Hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Allah, ağız tadımızı, sağlığımızı, huzurumuzu daim kılsın. Konya Şeker ailesi büyük bir ailedir ve bu ailenin ferdi olmak her ferdine sorumluluklar yükler. Bu sorumluluğun bilincinde birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki süreçte de kurumumuzu ülkemizin en güçlü kurumlardan biri yapmak için çalışacağımızı biliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımıza işlerinde kolaylık diliyorum. Bu kurum hem üretir hem de üretenin en büyük destekçisidir. Önümüzdeki günlerde üretici ortaklarımıza da bereketli bir üretim sezonu diliyorum.

Allah bereketimizi, birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın” dedi.

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