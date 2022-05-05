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Alman ve Çinli çift, 7 bin 300 kilometre pedal çevirerek Türkiye’ye geldi

İHA

Alman ve Çinli çift, 7 bin 300 kilometre pedal çevirerek Türkiye’ye geldi

Almanya'dan bisikletle yola çıkan ve 7 bin 300 kilometre pedal çevirerek yol kat eden Alman ve Çinli çift, Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.
Berlin'den bisiklet ile yola çıkan Alman sosyal hizmet uzmanı ve terapist ile erkek arkadaşı Çinli veri koruma görevlisi Jan Sih Ngo, rotaları üzerindeki 11 Avrupa ülkesini gezdikten sonra yaklaşık 7 bin 300 kilometre pedal çevirerek Türkiye’ye geldi. İkili, Beyşehir’de üç gün süreyle Beyşehir Bisiklet Topluluğu’na ait bisiklet evinin konuğu oldu. Sosyal hizmet uzmanı Iris Mueller (44) Almanya’da yaşayan Çinli erkek arkadaşıyla beraber bisikletle hayata geçirmek istedikleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Avrupa ve Asya turuna çıktıklarını belirterek, “Toplum için bisiklet sür’ sloganıyla tura başladık. Amacımız, ruhsal hastalıkları olan insanlara karşı diğer insanların duyarlılığını ve farkındalığını daha da artırabilmek. Birçoğumuzun bildiği üzere toplumumuzda ruh sağlığı sorunları olan insanların karşılaştığı sorunlara karşı arkadaşımla farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir sosyal projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Farkındalığı artırmayı içeren bu proje ile farklı ülkelerde araştırmalar da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ruh sağlığı hala insanların utandığı bir konu olarak kalmaya devam ediyor ve etkilenen insanlara karşı davranışta stigmatizasyon hala hakim. Diğer yandan giderek daha fazla insan da ruh sağlığı sorunlarından ve toplum içindeki tehditten muzdarip. Bu çerçevede Berlin’de başlayan bisiklet turumuzda 11 ülkeyi geçerek Türkiye’ye kadar geldik. Türkiye’ye gelişimiz yaklaşık 4 ay sürdü. Ekim’de Türkiye’ye gelip iki ay kaldıktan sonra ikamet iznimiz olmadığı için Umman’a geçtik. Orada da iki ay kaldıktan sonra Türkiye’ye geriye döndük. Türkiye’de daha çok kalmayı düşünüyoruz çünkü çok seviyoruz. Bir süre sonra ise Türkiye’den Gürcistan, Ermenistan, İran, Pakistan ve Hindistan’a gitmeyi düşünüyoruz. Hindistan’dan sonraki rotamızı ise şimdilik bilemiyoruz. Turumuzu 56 ay içerisinde bitireceğiz gibi bir hedefimiz yok. Paramız ne kadar yeterse, ne kadar gidebiliyorsak o kadar gideceğiz. Bir sponsor bulursak daha da ileriye gitmeyi düşünebiliriz” diye konuştu.
Daha önce biriktirmiş oldukları parayla bu turu gerçekleştirdiklerini vurgulayan 35 yaşındaki Çin uyruklu Alman vatandaşı Jan Sih Ngo da “Ben ilk kez Türkiye’ye geliyorum. İnsanların misafirperverliği gerçekten beri çok etkiledi ve buradaki manzaralar da gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.

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