Başkan Kavuş: "Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş: "Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor"

İHA

Başkan Kavuş: "Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor"

Konya’nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi Konya Fide satışlara başladı. Ürün çeşitliliği ve kalitesi ile Konya Fide’nin Meram çiftçisinin rekabet gücünü artırdığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm üreticileri bu imkandan yararlanmaya davet etti.
Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve KOP desteği ile Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde hayata geçirilen Konya’nın ilk ve tek fide üretim tesisi olan Konya Fide, satışlarına başladı. Sebze Fidesi Üretim Tesisinin Meram çiftçisi ve tarımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin kar amacı gütmeden Meram ve Konya çiftçisinin ve üreticisinin fide ihtiyacını en uygun şekilde karşıladığını söyledi. Konya Fide’nin ülke tarımının kalbi konumundaki Konya’nın fide ihtiyacının önemli bir açığını kapatmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Başkan Kavuş, "Üçte biri tarımla uğraşan ilçemiz için bu tesisimiz önemli yatırımlardan biri olmuştur. Tesisle birlikte başka kentlerden getirilen fidelerin tüm olumsuz yönleri bertaraf edilmiş, çiftçimize ihtiyacı olan fideleri uygun şartlarda sunma fırsatı vermiş ve Meram çiftçisinin rekabet gücünü artırmış olduk” diye konuştu.

"Tüm çiftçilerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyoruz"
Konya Fide’deki üretimleri sayesinde sebze fidelerinin hastalıktan kurtarıldığını ve çiftçilere daha fazla kar etmelerinin yolunun açıldığını kaydeden Başkan Kavuş, “Verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçmiş olduk. Her geçen gün daha da artan bir taleple karşılaşan ve daha pek çok açıdan tarıma ve çiftçilerimize katkı sunan tesisimizde fidelerin satışına başlandı. Tüm çiftçilerimizi, fiyat olarak da çok uygun şartlar sunan tesisimizden yararlanmaya davet ediyorum. Ayrıca üçte biri gibi büyük bir rakamı tarımla uğraşan Meram’ımızın çiftçisine ve tarım ekonomisine böylesi yararlı ve hayırlı bir hizmete imza atan tüm paydaşlara ve destek veren KOP'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya yılın ilk 4 ayında ihracat rekoru kırdı
YEREL HABERLER Konya yılın ilk 4 ayında ihracat rekoru kırdı
Alman ve Çinli çift, 7 bin 300 kilometre pedal çevirerek Türkiye’ye geldi
YEREL HABERLER Alman ve Çinli çift, 7 bin 300 kilometre pedal ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
Başkan Kılca: “Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ...
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: ...
Başkan Erkoyuncu: “Konya Şeker ailesi büyük bir ailedir”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Konya Şeker ailesi büyük bir ...
Konya'da otomobilde yangın paniği
YEREL HABERLER Konya'da otomobilde yangın paniği
Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
YEREL HABERLER Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Dünür ailelerin kavgasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
YEREL HABERLER Dünür ailelerin kavgasında gözaltı sayısı 5'e ...
Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Evde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi
Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya
YEREL HABERLER Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla ...
Konya’da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza
YEREL HABERLER Konya’da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ...
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli ...
Havaya rastgele ateş etti, özel harekat polisi yakaladı Konya’da dünür kavgasında havaya rastgele ateş eden kişi, özel harekat polisleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Havaya rastgele ateş etti, özel harekat polisi ...
Dünürlerin kavgası mahalleyi birbirine kattı: 2 yaralı, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Dünürlerin kavgası mahalleyi birbirine kattı: 2 ...
Hüyük’te jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Hüyük’te jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor
Konya’nın ilçelerinde yağış bereketi
YEREL HABERLER Konya’nın ilçelerinde yağış bereketi
Karatay’daki lavanta bahçeleri 400 bin metrekare büyüklüğe ulaştı
YEREL HABERLER Karatay’daki lavanta bahçeleri 400 bin metrekare ...
Fabrikadaki kundaklama ve patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Fabrikadaki kundaklama ve patlama anı kamerada
Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu
YEREL HABERLER Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su ...
Çarşı ve mahalle bekçileri huzur ve güven için sokaklarda
YEREL HABERLER Çarşı ve mahalle bekçileri huzur ve güven için ...
Konya’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
Meke Gölü’ne yoğun kış yağışları da yetmedi
YEREL HABERLER Meke Gölü’ne yoğun kış yağışları da yetmedi
Meram’da iftariyelik görevini yapan çocuklar hediyelerle buluştu
YEREL HABERLER Meram’da iftariyelik görevini yapan çocuklar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.