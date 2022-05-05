Konyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra savunma ve hücum organizasyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

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