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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Ovasında ayçiçeği ve pancarda yüksek rekolte umudu

İHA

Konya Ovasında ayçiçeği ve pancarda yüksek rekolte umudu

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası ayçiçeği üretiminde Trakya’dan sonra önemli üretim bölgesi olurken, ovada ekimi yapılan ayçiçeği ve pancarda bu yıl Mayıs ayı içerisinde de yağışlar devam ederse, yüksek rekolte bekleniyor.
Konya’da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle de Konya, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Son yıllarda ovada üretim yapan çiftçiler, yeşil mahsul ürünlerindeki çeşitliliği de arttırarak Türkiye’deki üretimin yüzde 20’lik kısmını karşılamaya başladı. Konya’da ayçiçeği ve pancar üreticileri ekim mesaisine başladı.

“Arazide boş bir bölge yok, tamamı ekim yönünde”
Bereketli kış sezonundaki yağışlardan sonra hasat döneminde yüksek rekolte beklediklerini belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya yöresinde Nisan ayının sonuna doğru yavaş yavaş yeşil mahsul dediğimiz pancar, ayçiçeği, mısır ekimleri başladı ve devam ediyor. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğimizi temenni ediyoruz. Başladığımız ekimler inşallah hasada kadar bereketli bir şekilde devam eder. Şu anda hiçbir arazide boş bir bölge yok, tamamı ekim yönünde ilerliyor. Kıraç arazilerimizde de, hububatlarımız da iyi durumda. Bazı bölgelerde yoğun rüzgardan kaynaklı rüzgar ve erozyondan kaynaklı hububatlarda kısmen de olsa bir zarar yaşandı. Ama şu andaki gidişat iyi durumda. Yeşil mahsulde de şu anda pancar ve ayçiçeği ağırlıkla ekiliyor. Arkasından da mısır ekilecek” dedi.

“Yağışlar devam ederse, yüksek rekolte geleceğini tahmin ediyoruz”
Yeşil mahsul ekimi yapan çiftçilerin toprak düzenlemesinin önemli bir nokta olduğunu ve bitkinin aynı anda çıkmasını sağlayarak verimin arttırılabileceğini hatırlatan Burak Kırkgöz, “Çiftçilerimiz ekimde sıra üzeri mesafelerine dikkat etmeleri lazım. Sulu alanlarda hızlıca bir sulama yapıp, bitkilerin birden aynı anda çıkmasını sağlamaları gerekiyor. Çünkü aynı anda çıkan bitkilerde genelde verim artışı sağlanıyor. Bu konuda çiftçilerimiz tohumu tava denk getirerek ekmeleri gerekiyor. Sıra üzeri ve sıra arası mesafelerini iyi ayarlamaları lazım. Şu ana kadarki gidişatımız güzel. İnşallah bundan sonra mayıs ayı içerisinde de yağışlarımız tekrar devam eder. Mayıs ayı içerisinde de yağışlar devam ederse bu sene hakikaten güzel bir sene olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah iyi bir rekoltenin eğer yağışlar devam ederse geleceğini tahmin ediyoruz. Gübrede de malum gübre fiyatlarının yüksek olması, çiftçiyi tedirgin ediyordu ama şu ana kadar ekilen yerlerin tamamında gübre kullanıldı. Çiftçilerimiz fiyat yüksek olmasına rağmen gübrelere talebini devam ettiriyor. Gübresiz tarla ekilmiyor. Zaten gübresiz ekilen yerlerde verim alınmayacağını kendileri de biliyor. Bu yıl maliyetler yüksek, ürünlere iyi bakılması gerekiyor. Bu konuda da çiftçilerimiz gübre alırken, özellikle gübreyi güvenilir yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ekimlerde sıkıntı olmadığını belirten Kırkgöz, “Şu anda işte herhangi bir sıkıntı yok. Ayçiçek ekiliş alanları geçen seneye oranla aynı devam ediyor. Çiftçilerimiz, yeşil mahsul konusunda pancar konusunda da özellikle iyi ekim yapıyor. Önemli bir nokta ise fiyatlar. Tabii çiftçiler erken fiyat açıklamasını bekliyor. Ayçiçeğinde de erken bir fiyat açıklaması olursa çiftçilerimiz ona göre bakım yapacak. Ona göre ekim alanlarını arttıracak. İnşallah güzel fiyatlar olacağını da tahmin ediyoruz ayçiçeğinde” diye konuştu.

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