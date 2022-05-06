Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da iki dünür aile arasında çıkan, 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri yakınlarına dönerek, "Bizi ne hale getirdiniz, gördünüz değil mi?" dediği görüldü.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta meydana geldi. Dünür olduğu belirtilen Kıvrak ile Dağ aileleri arasında iddiaya göre, aldatma ve boşanma meselesi nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerine taş fırlatıp, sopayla saldıran aileler, polisin müdahalesiyle ayrıldı. Daha sonra aileler yine taşlı sopalı kavgaya tutuştu, bu kez mahalleli de araya girdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Kadriye D. adlı çocukla yoldan geçen Halime İ.'ye isabet etti. Kavgaya karışanlardan 7´si de aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mahalleye çevik kuvvet ile özel harekat ekipleri de takviye olarak gönderildi. Özel hareket ekipleri, tüfekle ateş açtığı öne sürülen Ö.A.'yı koçbaşıyla kapısı açılarak girilen evde gözaltına aldı. Bu sırada polise direnen Ö. A., "Boya ustasıyım, boya yapıyorum. Ben ateş açmadım" dedi. Ö.A. ile birlikte kavgaya karıştığı iddia edilen Mehmet I. gözaltına alındı.

Ekipler ilerleyen süreçte Bayram D., Hüseyin K. ve Aykut T.'yi de 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'kundaklama' suçlamalarıyla gözaltına aldı. Diğer aileden de N.K., Samet K. ve Erkan K. yakalandı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 8 şüpheliden N.K. ile Ö.A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin yakınlarına dönerek "Bizi ne hale getirdiniz, gördünüz değil mi?" dediği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-06 13:32:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.