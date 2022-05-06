Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDILAR

Konya'da, dünür olan iki aile arasında çıkan, 9 kişinin yaralandığı taşlısopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-06 16:31:11



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