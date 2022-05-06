Konya'daki dünür kavgasında 6 kişi tutuklandı

Konya’da dünürler arasında çıkan, mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Şemsi Tebrizi Mahallesi Heper Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. ile K. aileleri arasında çocuklarının boşanması meselesi nedeniyle taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkan kavgada mahalle sakinlerinden olduğu öğrenilen Ö.A. ise tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, 7'si kavgada taş ve sopa ile 2'si ise tüfekten çıkan saçmalarla toplam 9 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili, kasten yaralama, mala zarar verme, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve kundaklama suçlamalarıyla Ö.A., M.İ., B.D., H.K., A.T. ve kavgaya karışan diğer gruptaki N.K., S.K. ve E.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.K. ile Ö.A. serbest bırakılırken, M.İ., B.D., H.K., A.T., S.K. ve E.K. sevk edildikleri Konya Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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