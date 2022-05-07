Ereğli’de “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” etkinliği

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Konya’nın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” etkinliği düzenlendi.

Ereğli Yunus Emre Meydanında Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” etkinliğine ilçe protokolü katıldı. Düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanmasının amaçlandığı programda, trafik konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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